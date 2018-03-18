При ракетном обстреле Дамаска погибли 10 мирных жителей

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ По крайней мере 10 жителей Дамаска погибли за прошедшие сутки после ракетного обстрела боевиками квартала Аббасин в сирийской столице.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, в кварталах и пригородах Дамаска продолжаются обстрелы. «Так, за прошедшие сутки ракетному обстрелу был подвергнут столичный квартал Аббасин, в ходе которого погибли 10 мирных жителей, а также есть разрушения», — отметил Евтушенко.