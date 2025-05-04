При ракетном обстреле аэропорта Бен-Гурион пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в результате ракетного обстрела израильского аэропорта имени Бен-Гуриона со стороны Йемена.

Восемь человек пострадали в результате ракетного обстрела израильского аэропорта имени Бен-Гуриона со стороны Йемена.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).

"Медики MDA оказывают помощь и направляют восемь пострадавших в больницы Шамир -Асаф Арофе и Шиба", - говорится в сообщении.

Уточняется, что некоторые из пострадавших получили травмы конечностей и головы.

Ранее в воскресенье ракеты, выпущенная из Йемена, упала на территории главного аэропорта Израиля. Это привело к остановке работы воздушной гавани на полчаса. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что предприняла попытки перехватить ракету и ведет расследование инцидента.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль отметит в семикратном размере за ракетную атаку по аэропорту имени Бен-Гуриона, осуществленную йеменским движением "Ансар Аллах".