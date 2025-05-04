О нас

При ракетном обстреле аэропорта Бен-Гурион пострадали восемь человек

При ракетном обстреле аэропорта Бен-Гурион пострадали восемь человек Восемь человек пострадали в результате ракетного обстрела израильского аэропорта имени Бен-Гуриона со стороны Йемена.
Другие страны
4 мая 2025 г. 14:58
При ракетном обстреле аэропорта Бен-Гурион пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в результате ракетного обстрела израильского аэропорта имени Бен-Гуриона со стороны Йемена.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).

"Медики MDA оказывают помощь и направляют восемь пострадавших в больницы Шамир -Асаф Арофе и Шиба", - говорится в сообщении.

Уточняется, что некоторые из пострадавших получили травмы конечностей и головы.

Ранее в воскресенье ракеты, выпущенная из Йемена, упала на территории главного аэропорта Израиля. Это привело к остановке работы воздушной гавани на полчаса. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что предприняла попытки перехватить ракету и ведет расследование инцидента.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль отметит в семикратном размере за ракетную атаку по аэропорту имени Бен-Гуриона, осуществленную йеменским движением "Ансар Аллах".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
3 мая 2025 г. 14:58
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
2 мая 2025 г. 11:11
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
1 мая 2025 г. 13:48
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
1 мая 2025 г. 11:05
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
28 апреля 2025 г. 12:32
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
25 апреля 2025 г. 09:32
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
24 апреля 2025 г. 13:56
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
24 апреля 2025 г. 13:05
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
23 апреля 2025 г. 18:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi