При пожаре в Ростовской области РФ погибли шесть человек

Пожар в частном доме в Семикаракорском районе Ростовской области РФ стал причиной гибели шести человек.
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В сообщении уточнили, что пожар произошел 12 ноября в 02:45 по бакинскому времени в Семикаракорском районе на хуторе Страхов. Дом, площадью 100 квадратных метров, расположен на улице Заозерная.
В ведомстве уточнили, что из огня не удалось спасти шестерых взрослых, возгорание было полностью ликвидировано в 06:25 по бакинскому времени. К тушению пожара были привлечены 11 человек личного состава и четыре машины.
О причинах инцидента информации нет.