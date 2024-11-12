При пожаре в Ростовской области РФ погибли шесть человек

Пожар в частном доме в Семикаракорском районе Ростовской области РФ стал причиной гибели шести человек.

Пожар в частном доме в Семикаракорском районе Ростовской области РФ стал причиной гибели шести человек.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В сообщении уточнили, что пожар произошел 12 ноября в 02:45 по бакинскому времени в Семикаракорском районе на хуторе Страхов. Дом, площадью 100 квадратных метров, расположен на улице Заозерная.

В ведомстве уточнили, что из огня не удалось спасти шестерых взрослых, возгорание было полностью ликвидировано в 06:25 по бакинскому времени. К тушению пожара были привлечены 11 человек личного состава и четыре машины.

О причинах инцидента информации нет.