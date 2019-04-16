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При пожаре в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари пострадали три человека

При пожаре в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари пострадали три человека

При пожаре в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари три человека получили легкие ранения различной степени. 

Об этом сообщает западноевропейское бюро Report со ссылкой на пожарную службу Парижа.

Как отмечается, среди пострадавших оказались два сотрудника полиции и один пожарный. Все трое получили легкие ранения.

Отметим, что вчера произошел пожар в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Обрушился шпиль собора, пламенем объята несущая конструкция. На место ЧП приехали президент и премьер Франции. Около 400 пожарных мобилизованы на тушение. По данным французских СМИ, возгорание может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта лесами. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил журналистам о том, что собор Парижской Богоматери восстановят после пожара

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