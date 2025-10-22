Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    При пожаре в Оше погибли 34-летняя женщина и ее пятеро детей

    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 08:13
    При пожаре в Оше погибли 34-летняя женщина и ее пятеро детей

    При пожаре в Оше на юго-западе Кыргызстана погибли шесть человек.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство "Кабар" со ссылкой на МЧС.

    Согласно информации, пожар возник утром во вторник. На место происшествия были привлечены пожарные.

    По информации оперативного штаба Ошского городского управления МЧС, в результате происшествия погибли шесть жителей дома: 34-летняя женщина и ее дети 13, 11, 9, 6 и 2 лет.

    Причина пожара устанавливается.

    Кыргызстан пожар погибшие

    Последние новости

    08:31

    Глава МИД Эстонии находится с визитом в Баку

    Внешняя политика
    08:20

    Очередная группа международных путешественников начинает поездку в Карабах

    Карабах
    08:13

    При пожаре в Оше погибли 34-летняя женщина и ее пятеро детей

    Другие страны
    07:55

    Названы сроки возможного визита Трампа в Японию

    Другие страны
    07:16

    Литва закрыла погранпереходы с Беларусью после инцидента с метеозондами

    Другие страны
    06:40

    Принц Уильям хочет лишить семью королевских титулов

    Другие страны
    06:07

    Телескоп "Джеймс Уэбб" помог раскрыть "хаотичность" первых галактик Вселенной

    Это интересно
    05:38

    Трамп: Индия будет продолжать сокращать закупки нефти из России

    Другие страны
    05:19

    Золото и криптовалюта продолжают терять в цене

    Финансы
    Лента новостей