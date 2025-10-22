При пожаре в Оше погибли 34-летняя женщина и ее пятеро детей
Другие страны
- 22 октября, 2025
- 08:13
При пожаре в Оше на юго-западе Кыргызстана погибли шесть человек.
Как передает Report, об этом сообщает агентство "Кабар" со ссылкой на МЧС.
Согласно информации, пожар возник утром во вторник. На место происшествия были привлечены пожарные.
По информации оперативного штаба Ошского городского управления МЧС, в результате происшествия погибли шесть жителей дома: 34-летняя женщина и ее дети 13, 11, 9, 6 и 2 лет.
Причина пожара устанавливается.
Последние новости
08:31
Глава МИД Эстонии находится с визитом в БакуВнешняя политика
08:20
Очередная группа международных путешественников начинает поездку в КарабахКарабах
08:13
При пожаре в Оше погибли 34-летняя женщина и ее пятеро детейДругие страны
07:55
Названы сроки возможного визита Трампа в ЯпониюДругие страны
07:16
Литва закрыла погранпереходы с Беларусью после инцидента с метеозондамиДругие страны
06:40
Принц Уильям хочет лишить семью королевских титуловДругие страны
06:07
Телескоп "Джеймс Уэбб" помог раскрыть "хаотичность" первых галактик ВселеннойЭто интересно
05:38
Трамп: Индия будет продолжать сокращать закупки нефти из РоссииДругие страны
05:19