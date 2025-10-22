При пожаре в Оше погибли 34-летняя женщина и ее пятеро детей

При пожаре в Оше на юго-западе Кыргызстана погибли шесть человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Кабар" со ссылкой на МЧС.

Согласно информации, пожар возник утром во вторник. На место происшествия были привлечены пожарные.

По информации оперативного штаба Ошского городского управления МЧС, в результате происшествия погибли шесть жителей дома: 34-летняя женщина и ее дети 13, 11, 9, 6 и 2 лет.

Причина пожара устанавливается.