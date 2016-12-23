При пожаре в небоскребе в Нью-Йорке пострадали 13 человек

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Не менее 13 человек пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в четверг вечером в одном из небоскребов, расположенных в центре Нью-Йорка.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC.

По его данным, пожар возник на третьем этаже здания в центре Манхэттена, после чего распространился на соседний этаж. Ранения получили как минимум 10 человек, находившихся в небоскребе, а также трое пожарных. Угрозы для жизней пострадавших нет.

По данным NBC, пожарным удалось справиться с огнем. В настоящий момент они обыскивают 33-этажное строение. Причины возгорания пока неизвестны.