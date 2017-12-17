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    При пожаре в Нью-Йорке пострадали восемь человек

    Возгорание произошло на первом этаже здания

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Восемь человек, в том числе дети, пострадали в субботу при пожаре в 16-этажном доме в нью-йоркском районе Бруклин.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

    Пострадавшие госпитализированы. Двое детей находятся в тяжелом состоянии. В общей сложности в квартире, где произошел пожар, находились четверо детей в возрасте от года до девяти лет.

    Возгорание произошло на первом этаже здания. Власти выясняют, что стало причиной пожара.

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