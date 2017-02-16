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    При пожаре в Краснодаре выгорело 20 квартир - ВИДЕО

    Жертвой пожара стал один человек

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Крупный пожар вспыхнул в среду в шестиэтажном жилом доме в Краснодаре, погиб один человек.

    Как передает Report, об этом сoобшил ТАСС.

    Огонь уничтожил порядка 20 квартир на мансардном этаже. В настоящее время пожар локализован.

    "При пожаре выгорело порядка 20 квартир. Данные будут уточняться после ликвидации пожара", - сказал журналистам и.о. начальник краевого МЧС Александр Тарарыкин. Он также сказал, пожар локализован на площади в 1,5 тыс. квадратных метров, в тушении продолжают участвовать более 100 человек.

    По данным спасателей, жертвой пожара стал один человек.

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