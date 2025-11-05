Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    При пожаре в доме престарелых в Боснии и Герцеговине погибли 10 человек

    Другие страны
    • 05 ноября, 2025
    • 04:43
    При пожаре в доме престарелых в Боснии и Герцеговине погибли 10 человек

    В результате пожара в доме престарелых в городе Тузле на севере Боснии и Герцеговины погибли по меньшей мере 10 человек, несколько человек получили ранения.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местное Федеральное телевидение.

    Согласно информации, пожар начался в 21:00 по местному (00:00 по бакинскому времени) и был потушен примерно через час. Причина инцидента пока не установлена.

    Пострадали не менее пяти человек, двое из них находятся в реанимации. "Трое пациентов проходят лечение из-за отравления угарным газом, двое находятся в реанимации, а один в настоящее время находится в приемном отделении и ему оказывается медицинская помощь", - сообщил представитель Клинического центра Университета Тузлы.

    Отмечается, что пожар вспыхнул на седьмом этаже здания, где находятся комнаты с лежачими людьми. Смерть, по предварительной информации, наиболее вероятно наступила в результате удушья дымом.

    Bosniya və Herseqovinada qocalar evində yanğın olub, azı 10 nəfər ölüb

