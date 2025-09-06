При пожаре на востоке Германии пострадали 18 человек
Другие страны
- 06 сентября, 2025
- 07:42
В результате пожара в деревне Дрогниц ( федеральная земля Тюрингия) на востоке Германии пострадали 18 человек.
Об этом Report сообщает со ссылкой на газету Bild.
Согласно информации, причиной пожара оказался удар молнии. Стихия обрушилась в момент, когда жители спали. Пламя охватило постройки и прилегающие к ним территории. Огонь уничтожил три жилых дома, постройки рядом, фермы и несколько амбаров.
В результате инцидента пострадали 18 человек в возрасте от двух до 96 лет. Многие жители лишились домов, поэтому были вынуждены срочно искать временное убежище у родственников. Часть из них расположилась у соседей и в домах отдыха.
Суммарный объем причиненного ущерба расценивают примерно в один миллион евро, уточняет издание.
Последние новости
08:12
Оверчук: Группа коммуникаций на Южном Кавказе работает в двустороннем форматеВ регионе
07:42
Фото
При пожаре на востоке Германии пострадали 18 человекДругие страны
07:16
В Шамкире произошла поножовщина между тестем и зятемПроисшествия
07:05
CNN: Трамп изучает возможность нанести удары по наркокартелям в ВенесуэлеДругие страны
06:38
Зеленский ответил на предложение Путина провести переговоры в МосквеДругие страны
06:22
NYT: Спецназ США убил мирных жителей КНДР в ходе провальной операции в 2019 годуДругие страны
05:54
Мадуро: США должны отказаться от планов насильственной смены режима в ВенесуэлеДругие страны
05:16
В Измире задержаны свыше 100 нелегальных мигрантовВ регионе
04:42