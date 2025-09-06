Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    При пожаре на востоке Германии пострадали 18 человек

    • 06 сентября, 2025
    • 07:42
    При пожаре на востоке Германии пострадали 18 человек

    В результате пожара в деревне Дрогниц ( федеральная земля Тюрингия) на востоке Германии пострадали 18 человек.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на газету Bild.

    Согласно информации, причиной пожара оказался удар молнии. Стихия обрушилась в момент, когда жители спали. Пламя охватило постройки и прилегающие к ним территории. Огонь уничтожил три жилых дома, постройки рядом, фермы и несколько амбаров.

    В результате инцидента пострадали 18 человек в возрасте от двух до 96 лет. Многие жители лишились домов, поэтому были вынуждены срочно искать временное убежище у родственников. Часть из них расположилась у соседей и в домах отдыха.

    Суммарный объем причиненного ущерба расценивают примерно в один миллион евро, уточняет издание.

