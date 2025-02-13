При пожаре на швейной фабрике в Рио-де-Жанейро пострадал 21 человек

Пожар произошел на фабрике по производству костюмов для карнавальных шоу в Рио-де-Жанейро, по меньшей мере 21 человек пострадал.

Пожар произошел на фабрике по производству костюмов для карнавальных шоу в Рио-де-Жанейро, по меньшей мере 21 человек пострадал.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает местное информационное агентство Аженсия Бразил.

"Всего пожарные спасли из здания 21 пострадавшего", - говорится в сообщении агентства. Сообщается, что пострадавшие были госпитализированы, по меньшей мере 11 человек находятся в тяжелом состоянии. Многие пострадавшие получили ожоги дыхательных путей.

Сильный пожар начался на фабрике, расположенной в северной части города, в среду. В момент возгорания в здании находились люди, которые оказались заблокированы на втором этаже.

Сообщается, услугами швейной фабрики пользовались по меньшей мере три школы самбы, участвующие в карнавале в Рио-де-Жанейро.