При пожаре на НПЗ в Кувейте погибли два человека

Пожар возник в пятницу на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в кувейтском порту Ахмади, расположенном к югу от столицы страны - города Эль-Кувейт.

Пожар возник в пятницу на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в кувейтском порту Ахмади, расположенном к югу от столицы страны - города Эль-Кувейт.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Кувейтская национальная нефтяная компания.

Отмечается, что возгорание произошло во время проведения работ по техническому обслуживанию одной из установок сжижения газа. На место происшествия прибыли пожарные бригады, которым удалось потушить огонь. В результате инцидента погибли двое рабочих, которые являлись выходцами из Азии, еще 10 человек пострадали. Пятеро пострадавших, госпитализированных с тяжелыми ожогами, находятся в критическом состоянии.

В руководстве компании выразили глубокие соболезнования родственникам погибших.