При пожарах в Лос-Анджелесе погибли пять человек, ущерб может превысить $50 млрд

Не менее пяти человек погибло в результате пожаров, вспыхнувших в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния).

Не менее пяти человек погибло в результате пожаров, вспыхнувших в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния).

Как передает Report , об этом шериф округа Роберт Луна заявил местному подразделению телекомпании ABC.

Общая площадь пожаров превысила 10 тыс. га и продолжает увеличиваться, свидетельствуют данные пожарной службы Калифорнии. Огонь уничтожил более 1 тыс. строений. Без света остаются свыше 930 тыс. потребителей электроэнергии в округе Лос-Анджелес.

По прогнозам консультационной компании AccuWeather, ущерб и экономические потери от огня составят от $52 млрд до $57 млрд.

С пламенем борются около 1,5 тыс. пожарных. Местные власти запросили помощь пожарных из соседних округов, также на подмогу им направили сотрудников экстренных служб из штатов Вашингтон, Орегон, Невада. Однако локализовать ни один из трех пожаров пока не удается. В районе пожаров сохраняется низкая влажность, сопровождающаяся сильными порывами ветра.