При попытке добраться до Европы с начала года погибли 2870 мигрантов

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Число мигрантов, погибших в Средиземном море с начала нынешнего года при попытке добраться до Европы, достигло 2870 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Международной организации по миграции (МОМ).

Как сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), дети составляют четвертую часть просителей убежища, прибывших в Европу с начала года.

"Дети уже составляют четверть всех соискателей убежища в Европе в этом году, - заявила на брифинге в Женеве официальный представитель ЮНИСЕФ Сара Кроу. - За первые семь месяцев года 133 тысяч детей попросили об убежище в Европейском союзе, что на 80% больше, чем в 2014 году".