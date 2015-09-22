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    При попытке добраться до Европы с начала года погибли 2870 мигрантов

    Представитель ЮНИСЕФ: Дети уже составляют четверть всех соискателей убежища в Европе в этом году

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Число мигрантов, погибших в Средиземном море с начала нынешнего года при попытке добраться до Европы, достигло  2870 человек. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Международной организации по миграции (МОМ).

    Как сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), дети составляют четвертую часть просителей убежища, прибывших в Европу с начала года.

    "Дети уже составляют четверть всех соискателей убежища в Европе в этом году, - заявила на брифинге в Женеве официальный представитель ЮНИСЕФ Сара Кроу. - За первые семь месяцев года 133 тысяч детей попросили об убежище в Европейском союзе, что на 80% больше, чем в 2014 году".

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