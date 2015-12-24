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    При падении башенного крана на востоке Китая погибли три человека

    Местная полиция приступила к расследованию причины происшествия

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли, еще шестеро пострадали при падении башенного крана на стройке в городе Циндао китайской провинции Шаньдун, сообщает Report со ссылкой на агентство Синьхуа.

    Инцидент произошел в четверг около 13:30 по местному времени, когда башенный кран упал на стройке спортивного центра Guoxin в городе Циндао. Все пострадавшие были доставлены в местный госпиталь, им оказана необходимая медицинская помощь.

    Местная полиция приступила к расследованию причины происшествия.

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