При падении башенного крана на востоке Китая погибли три человека

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли, еще шестеро пострадали при падении башенного крана на стройке в городе Циндао китайской провинции Шаньдун, сообщает Report со ссылкой на агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в четверг около 13:30 по местному времени, когда башенный кран упал на стройке спортивного центра Guoxin в городе Циндао. Все пострадавшие были доставлены в местный госпиталь, им оказана необходимая медицинская помощь.

Местная полиция приступила к расследованию причины происшествия.