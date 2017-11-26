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    При обвале горных пород в Китае погибли шесть человек

    Инцидент произошел в Гуанси-Чжуанском автономном районе

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В результате обвала горных пород в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая погибли 6 человек, еще 9 пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщает Министерство земельных и природных ресурсов КНР в своем микроблоге в Weibo.

    Инцидент произошел в городском округе Наньнин в уезде Машань.

    Кроме того, под завалами находится транспортное средство, которое серьезно пострадало от ударов камнями. На данный момент неизвестно были ли в нем пассажиры.

    На место инцидента направлены спецслужбы.

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