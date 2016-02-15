 Наверх
    Закрыть фоторежим

    При обстреле госпиталя "Врачей без границ" в Сирии погибли семь человек

    В организации предположили, что за обстрелом госпиталя могут стоять либо российские ВС, либо сирийские правительственные войска

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В результате обстрела на севере Сирии госпиталя международной некоммерческой организации "Врачи без границ" погибли семь человек. Восемь числятся в списке пропавших без вести. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил руководитель французского отделения организации Мего Терзян.

    "По меньшей мере семь человек среди персонала и пациентов погибли, восемь сотрудников организации пропали без вести, и мы не знаем, живы ли они", - цитирует слова Терзяна агентство Reuters. 

    По данным "Врачей без границ", в госпитале, расположенном около города Мааррет-эн-Нууман (провинция Идлиб), работали 54 человека. Глава французского отделения предположил, что за обстрелом госпиталя могут стоять либо российские ВС, либо сирийские правительственные войска.

      Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

      Последние

      Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

      Все новости


      Orphus sistemi