При обстреле Голанских высот из Ливана погибли девять человек

При ракетном обстреле поселка Мадждаль-Шамс расположенного на контролируемых Израилем Голанских высотах погибли не менее 9 человек, около 30 ранены.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
По информации, одна из ракет, выпущенных с территории юга Ливана, разорвалась на местном стадионе, большинство жертв и пострадавших являются подростками.
Согласно данным телеканала Al Jadeed со ссылкой на источники в израильской медицинской службе, в больницы доставлены только семь детей с тяжелыми ранениями, еще 30 человек пострадали.