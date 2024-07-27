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При обстреле Голанских высот из Ливана погибли девять человек

При обстреле Голанских высот из Ливана погибли девять человек При ракетном обстреле поселка Мадждаль-Шамс на оккупированных Голанских высотах погибли не менее 9 человек, около 30 ранены
Другие страны
27 июля 2024 г. 21:32
При обстреле Голанских высот из Ливана погибли девять человек

При ракетном обстреле поселка Мадждаль-Шамс расположенного на контролируемых Израилем Голанских высотах погибли не менее 9 человек, около 30 ранены.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По информации, одна из ракет, выпущенных с территории юга Ливана, разорвалась на местном стадионе, большинство жертв и пострадавших являются подростками.

Согласно данным телеканала Al Jadeed со ссылкой на источники в израильской медицинской службе, в больницы доставлены только семь детей с тяжелыми ранениями, еще 30 человек пострадали.

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