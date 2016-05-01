​При обрушении мечети в Сомали погибли не менее 15 человек

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В столице Сомали Могадишо по меньшей мере 15 человек погибли и 40 ранены, после того как потолок реставрируемой мечети обрушился на головы прихожан.

Как передает Report, инцидент произошел еще в пятницу днем, когда мечеть была заполнена верующими.

Под обломками могут до сих пор находиться выжившие.

По некоторым сообщениям, потолок обрушился прямо во время молитвы; по другим, это случилось после молитвы, когда проводились ремонтные работы.

В связи с инцидентом арестован один из реставраторов мечети. Как сообщает местное радио, он обвинен в преступной халатности.