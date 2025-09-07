При ночной атаке ВС РФ на Днепропетровскую область Украины один человек погиб, четверо пострадали

Один человек погиб и четверо пострадали в Днепропетровской области в результате длительной комбинированной ночной атаки ВС РФ.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в телеграм-канале.

"Неспокойно с ночи было в области. По Днепру враг бил беспилотниками. Изуродовал инфраструктуру. Из-за ударов ракетами и БПЛА несколько возгораний произошло в Кривом Роге. Там повреждены предприятие, админздание, гараж, частный дом, авто. По местному предприятию противник попал утром. Ранены трое мужчин, один из них в тяжелом состоянии", - написал Лысак.

По его словам, также беспилотниками был нанесен удар по Грушевской громаде Криворожья, Никопольщине, Покровской, Марганецкой и Мировской громадам. "Из-за обстрела погиб 54-летний мужчина. Еще один местный 64 лет пострадал. Разбиты заправки, парник, 4 хозяйственные постройки. Разрушен частный дом, еще 2 - повреждены", - добавил начальник ОВА.

Кроме того, по информации Лысака, под утро враги попали и по Покровской громаде. Последствия выясняются.