Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    При ночной атаке ВС РФ на Днепропетровскую область Украины один человек погиб, четверо пострадали

    Другие страны
    • 07 сентября, 2025
    • 10:27
    При ночной атаке ВС РФ на Днепропетровскую область Украины один человек погиб, четверо пострадали

    Один человек погиб и четверо пострадали в Днепропетровской области в результате длительной комбинированной ночной атаки ВС РФ.

    Как передает Report, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в телеграм-канале.

    "Неспокойно с ночи было в области. По Днепру враг бил беспилотниками. Изуродовал инфраструктуру. Из-за ударов ракетами и БПЛА несколько возгораний произошло в Кривом Роге. Там повреждены предприятие, админздание, гараж, частный дом, авто. По местному предприятию противник попал утром. Ранены трое мужчин, один из них в тяжелом состоянии", - написал Лысак.

    По его словам, также беспилотниками был нанесен удар по Грушевской громаде Криворожья, Никопольщине, Покровской, Марганецкой и Мировской громадам. "Из-за обстрела погиб 54-летний мужчина. Еще один местный 64 лет пострадал. Разбиты заправки, парник, 4 хозяйственные постройки. Разрушен частный дом, еще 2 - повреждены", - добавил начальник ОВА.

    Кроме того, по информации Лысака, под утро враги попали и по Покровской громаде. Последствия выясняются.

    российско-украинская война Днепропетровская область Лысак ночная атака

    Последние новости

    10:27
    Фото

    При ночной атаке ВС РФ на Днепропетровскую область Украины один человек погиб, четверо пострадали

    Другие страны
    09:58
    Фото

    ВСУ: РФ выпустила более 800 БПЛА и ракет в ходе ночной атаки на Украину

    Другие страны
    09:45

    ЧМ-2026: Турция сегодня встретится с Испанией

    Футбол
    09:37

    Вэнс назвал Трампа "человеком без выключателя"

    Другие страны
    09:18

    Кубок Европы: Сборная Азербайджана в 1/4 финала сегодня встретится с Польшей

    Командные
    08:54

    Атака российских БПЛА на Киев вызвала пожар в здании правительства, есть погибшие

    Другие страны
    08:51

    ООН призывает нарастить помощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане

    Другие страны
    08:32

    Женщина-водитель пострадала в ДТП в Товузе

    Происшествия
    07:48

    Минобороны Канады заявило о смерти пропавшего в Латвии техника бригады НАТО

    Другие страны
    Лента новостей