При наводнении в Северной Корее погибли 60 человек

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ На севере КНДР в провинции Хамгён-Пукто при наводнении погибли 60 человек.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, еще 25 человек числятся пропавшими без вести.

Из-за наводнения 7890 рисовых полей оказались затопленными, предпринимаются попытки спасти часть урожая.

За время наводнения полностью или частично уничтожены 560 социальных объектов, 30 заводов и около 20 школ.

Наводнения также разрушили дороги, мосты и плотину электростанции. Некоторые проживающие в провинции люди эвакуированы.

В настоящее время в провинцию переброшены строительные бригады, занимающиеся восстановлением домов и дорог.