Число жертв в результате нападения на военную школу в Пакистане достигло 126 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Возросло количество погибших и раненых в результате нападения боевиков вооруженной группировки Талибан на школу в пакистанском городе Пешавар. Как сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал NTV, в результате нападения 126 человек убито, 122 ранено.

Пакистанская армия распространила информацию о том, что в руках террористов еще остаются студенты в качестве заложников.

Премьер-министр страны Наваз Шариф и начальник Генерального штаба Вооруженных сил отправились в Пешавар.

Первоначальная версия опубликована в 13:48

Баку. 16 декабрь. REPORT.AZ/ При нападении на военное училище в Пакистане погибли 84 ребенка. Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Turk.

Как передает Al Jazeera, по меньшей мере 100 человек получили ранения.

Напомним, утром в городе Пешавар неизвестные вооруженные люди захватили в заложники по меньшей мере 500 учеников.