В комнате афганца, напавшего с топором на пассажиров поезда в Германии, найден флаг ИГ - ОБНОВЛЕНО

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В комнате, где проживал семнадцатилетний афганец, напавший с топором на пассажиров поезда в Германии, обнаружен самодельный флаг группировки "Исламское государство" (ИГ). Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр внутренних дел федеральной земли Бавария Йоахим Херман.

***10:08

Среди пострадавших при нападении на пассажиров поезда в Германии с топором есть и иностранные граждане, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В момент нападения в вагоне находились пять жителей специального административного района КНР Гонконга, двое из них получили ранения.

Отметим, что семнадцатилетний афганец с топором атаковал пассажиров поезда в Германии, трое были тяжело ранены, еще один человек получил легкие ранения, нападавший застрелен.