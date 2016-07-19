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    В комнате афганца, напавшего с топором на пассажиров поезда в Германии, найден флаг ИГ - ОБНОВЛЕНО

    При нападении трое были тяжело ранены

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В комнате, где проживал семнадцатилетний афганец, напавший с топором на пассажиров поезда в Германии, обнаружен самодельный флаг группировки "Исламское государство" (ИГ). Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр внутренних дел федеральной земли Бавария Йоахим Херман. 

    ***10:08

    Среди пострадавших  при нападении на пассажиров поезда в Германии с топором есть и иностранные граждане, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В момент нападения в вагоне находились пять жителей специального административного района КНР Гонконга, двое из них получили ранения. 

    Отметим, что семнадцатилетний афганец с топором атаковал пассажиров поезда в Германии, трое были тяжело ранены, еще один человек получил легкие ранения, нападавший застрелен.

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