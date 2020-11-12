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При крушении вертолета на Синайском полуострове погибли 8 человек

При крушении вертолета на Синайском полуострове погибли 8 человек Крушение вертолета на Синайском полуострове унесло жизни восьми иностранных миротворцев.
Другие страны
12 ноября 2020 г. 22:04
При крушении вертолета на Синайском полуострове погибли 8 человек

Крушение вертолета на Синайском полуострове унесло жизни восьми иностранных миротворцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, среди них - шестеро американских военнослужащих, гражданин Франции и гражданин Чехии. Это подтвердил исполняющий обязанности министра обороны США Крис Миллер.

"Мы опечалены потерей шести американских военнослужащих, а также двух из государства-партнера из состава многонациональных сил в результате крушения вертолета на Синайском полуострове", - написал Миллер в Twitter Пентагона.

Как ранее передал телеканал Sky News Arabia, вертолет упал по в результате технической неисправности. Инцидент произошел на Южном Синае.

Вертолет UH-60 Black Hawk осуществлял регулярную миссию.

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Версия на азербайджанском языке Sinay yarımadasında helikopter qəzaya uğrayıb, ölən və yaralananlar var
Версия на английском языке Helicopter crashes on Saudi border, five injured

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