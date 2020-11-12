При крушении вертолета на Синайском полуострове погибли 8 человек

Крушение вертолета на Синайском полуострове унесло жизни восьми иностранных миротворцев.

Крушение вертолета на Синайском полуострове унесло жизни восьми иностранных миротворцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, среди них - шестеро американских военнослужащих, гражданин Франции и гражданин Чехии. Это подтвердил исполняющий обязанности министра обороны США Крис Миллер.

"Мы опечалены потерей шести американских военнослужащих, а также двух из государства-партнера из состава многонациональных сил в результате крушения вертолета на Синайском полуострове", - написал Миллер в Twitter Пентагона.

Как ранее передал телеканал Sky News Arabia , вертолет упал по в результате технической неисправности. Инцидент произошел на Южном Синае.

Вертолет UH-60 Black Hawk осуществлял регулярную миссию.