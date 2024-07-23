При крушении самолета в Висконсине погибли два человека

В результате крушения самолета недалеко от места проведения авиашоу в городке Некими, штат Висконсин, погибли два человека.

В результате крушения самолета недалеко от места проведения авиашоу в городке Некими, штат Висконсин, погибли два человека.

Как передает Report , об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Согласно информации, самолет потерпел крушение примерно в 2 милях (3 километрах) к югу от места проведения авиашоу EAA AirVenture в региональном аэропорту Ошкоша Уиттман.

По данным офиса шерифа округа Виннебаго, прибывшие на месте крушение сотрудники экстренных служб обнаружили, что самолет полностью охвачен пламенем. Власти не разглашают имена погибших.

Национальный совет по безопасности на транспорте США начал расследование по факту крушения.