​При крушении небольшого самолета в горах Канады погибли два человека

Баку. 13 Апреля. REPORT.AZ/ Мужчина и женщина погибли при крушении легкомоторного самолета в канадской провинции Британская Колумбия.

Как передает Report со ссылкой на CBC, четырехместный самолет Rockwell 112D был обнаружен в долине недалеко от озера Траут.

Маршрут воздушного судна проходил из города Келоуна на западе страны в провинцию Саскачеван.

По предварительным данным совета по безопасности на транспорте Канады, самолет врезался в землю под крутым углом. Причины инцидента устанавливаются.