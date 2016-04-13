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    ​При крушении небольшого самолета в горах Канады погибли два человека

    Самолет врезался в землю под крутым углом

    Баку. 13 Апреля. REPORT.AZ/ Мужчина и женщина погибли при крушении легкомоторного самолета в канадской провинции Британская Колумбия.

    Как передает Report со ссылкой на CBC, четырехместный самолет Rockwell 112D был обнаружен в долине недалеко от озера Траут.

    Маршрут воздушного судна проходил из города Келоуна на западе страны в провинцию Саскачеван.

    По предварительным данным совета по безопасности на транспорте Канады, самолет врезался в землю под крутым углом. Причины инцидента устанавливаются.

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