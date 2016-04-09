При крушении легкомоторного самолета на Аляске погибли три человека

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Небольшой самолет потерпел крушение на Аляске, три человека погибли, сообщает Report со ссылкой на телеканал ABC.

Крушение легкомоторного самолета Cessna 206 произошло в пятницу в горном районе на острове Адмиралти на Аляске. Самолет упал неподалеку от населенного пункта Ангун. Трое находившихся на борту погибли, еще одна женщина выжила и была доставлена в больницу.

Плохие погодные условия мешают вертолетам прибыть на место падения, поэтому спасателям пришлось подниматься пешком в горы, где упал самолет.

Подробности о состоянии выжившей не сообщаются. Также неизвестно, кто управлял самолетом и что стало причиной крушения.