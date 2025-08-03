При кораблекрушении у берегов Йемена погибли 20 мигрантов

Не менее 20 человек погибли и десятки пропали без вести в результате крушения судна с африканскими мигрантами у побережья йеменской провинции Абьян в Аравийском море.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на источники в Йемене.
"Более 20 мигрантов погибли и десятки пропали без вести после того, как контрабандное судно, перевозившее около 150 африканских мигрантов, затонуло у берегов провинции Абьян в Аравийском море на юге Йемена", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на борту находились мигранты из Эфиопии, но конечная точка маршрута не уточняется.