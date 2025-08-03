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При кораблекрушении у берегов Йемена погибли 20 мигрантов

При кораблекрушении у берегов Йемена погибли 20 мигрантов Не менее 20 человек погибли и десятки пропали без вести в результате крушения судна с африканскими мигрантами у побережья йеменской провинции Абьян в Аравийском море.
Другие страны
3 августа 2025 г. 16:52
При кораблекрушении у берегов Йемена погибли 20 мигрантов

Не менее 20 человек погибли и десятки пропали без вести в результате крушения судна с африканскими мигрантами у побережья йеменской провинции Абьян в Аравийском море.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на источники в Йемене.

"Более 20 мигрантов погибли и десятки пропали без вести после того, как контрабандное судно, перевозившее около 150 африканских мигрантов, затонуло у берегов провинции Абьян в Аравийском море на юге Йемена", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на борту находились мигранты из Эфиопии, но конечная точка маршрута не уточняется.

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Версия на английском языке Over 20 migrants dead, dozens missing as boat sinks off Yemen

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