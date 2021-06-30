При кораблекрушении у острова Лампедуза погибли пять мигрантов

Пять мигрантов, пытавшихся добраться из Африки в Европу через Средиземное море, погибли минувшей ночью в результате кораблекрушения близ итальянского острова Лампедуза.

Пять мигрантов, пытавшихся добраться из Африки в Европу через Средиземное море, погибли минувшей ночью в результате кораблекрушения близ итальянского острова Лампедуза.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил новостной телеканал RaiNews24.

Согласно первой информации правоохранительных органов, лодка с беженцами неожиданно перевернулась в море примерно в пяти морских милях от берегов Лампедузы. Находившиеся в районе кораблекрушения моряки немедленно начали спасательную операцию. В результате 48 мигрантов были извлечены из воды и доставлены на Лампедузу. Кроме того, на остров уже привезли тела пятерых погибших.

В настоящее время сотрудники итальянских правоохранительных органов занимаются выяснением всех обстоятельств трагического происшествия.

В последнее время случаи прибытия лодок с мигрантами на Лампедузу заметно участились. Только во вторник местные власти зарегистрировали четыре таких эпизода, в ходе которых на остров высадились 136 беженцев