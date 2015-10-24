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    При экстренном торможении поезда в ЮАР пострадали 120 человек

    Люди стали падать друг на друга, а некоторые пассажиры в страхе выпрыгивали из движущегося состава

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ По оценкам медиков, порядка 120 человек получили ранения при экстренном торможении пассажирского поезда в пригороде крупнейшего города ЮАР Йоханнесбурга, сообщает Газета.Ru со ссылкой на издание BNO News.

    Экстренные службы в твиттере сообщили, что инцидент произошел около станции Энердейл в 30 км от юго-западу от города.

    По предварительным данным, люди стали падать друг на друга после экстренного торможения, а некоторые пассажиры в страхе выпрыгивали из движущегося состава.

    На месте находятся экстренные службы, пострадавшие направлены в больницы. Причины инцидента выясняются.

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