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    При аварии на стройке в Китае погибли 18 человек

    В момент обрушения барака в двухэтажной постройке находились 139 рабочих

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ На строительной площадке китайского поселка Маюн в провинци Гуандун произошло обрушение временного барака, что привело к гибели 18 человек.

    Как сообщает Report, об этом передает sina.com.

    Еще 18 человек госпитализированы.

    В момент обрушения барака в двухэтажной постройке находились 139 рабочих. По предварительным данным, причиной аварии стали сильные порывы ветра, которые привели к падению на бараки строительного крана.

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