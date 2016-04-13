При аварии на стройке в Китае погибли 18 человек

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ На строительной площадке китайского поселка Маюн в провинци Гуандун произошло обрушение временного барака, что привело к гибели 18 человек.

Как сообщает Report, об этом передает sina.com.

Еще 18 человек госпитализированы.

В момент обрушения барака в двухэтажной постройке находились 139 рабочих. По предварительным данным, причиной аварии стали сильные порывы ветра, которые привели к падению на бараки строительного крана.