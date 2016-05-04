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    ​При аварии на шахте в Китае погибли шесть человек

    Полиция начала расследование причин происшествия, несколько человек уже задержаны

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва газа в угольной шахте в юго-западной китайской провинции Юньнань.

    Как передает Report, об этом сообщил в среду новостной портал "Сина".

    Авария на шахте произошла в уезде Яньцзинь городского округа Чжаотун.

    На месте ЧП развернута спасательная операция. О числе пострадавших пока не сообщается.

    Полиция начала расследование причин происшествия. Несколько человек уже задержаны, их личности не раскрываются.

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