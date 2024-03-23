При атаке БПЛА на Белгородскую область погибли два человека

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Старооскольский округ и Чернянский район Белгородской области, погиб один человек и двое получили ранения, затем число погибших возросло до двух, раненых - до пяти.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Старооскольский округ и Чернянский район Белгородской области, погиб один человек и двое получили ранения, затем число погибших возросло до двух, раненых - до пяти.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Беспилотные летательные аппараты атаковали два муниципалитета - Старооскольский округ и Чернянский район. В Чернянском районе погиб один мирный житель, два человека ранены", - написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Позже губренатор сообщил об увеличении числа пострадавших и погибших.