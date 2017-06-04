При атаках в Лондоне могли погибнуть семь человек

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Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В результате атаки террористов в Лондоне могли погибнуть семь человек и двадцать пострадали.

Как передает Report, об этом пишет британская газета The Sun.

Сообщается, что в нападении принимали участие пять человек. По словам очевидцев, двое из них были убиты вооруженными полицейскими, еще трое разыскиваются.

Также отмечается, что группа террористов пыталась войти в один из пабов в центре Лондона, но сотрудники заведения закрыли перед ними двери.

Ранее сообщалось, что полиция объявила терактами инциденты на мосту и на рынке в Лондоне.