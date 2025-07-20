При атаках российских БПЛА по Сумам один человек погиб и двое пострадали

При атаках российских БПЛА по Сумам один человек погиб и двое пострадали

Один человек погиб и двое пострадали в результате налетов ударных беспилотников по территории Сумской области.

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