О нас

При атаках российских БПЛА по Сумам один человек погиб и двое пострадали

При атаках российских БПЛА по Сумам один человек погиб и двое пострадали Один человек погиб и двое пострадали в результате налетов ударных беспилотников по территории Сумской области.
Другие страны
20 июля 2025 г. 10:26
При атаках российских БПЛА по Сумам один человек погиб и двое пострадали

Один человек погиб и двое пострадали в результате налетов ударных беспилотников по территории Сумской области.

Как передает Report, об этом сообщил начальник ОГА Олег Григоров в телеграм-канале.

"Вчера вечером россияне атаковали село Свеской общины четырьмя ударными БПЛА. В результате попаданий сгорели жилые дома. Погибла 78-летняя женщина. Также после массированной атаки по Шосткинской общине к медикам обратились двое местных жителей. В госпитализации не нуждались - помощь оказали амбулаторно", - написал Григоров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
15 июля 2025 г. 23:41
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
19 июля 2025 г. 19:16
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
13 июля 2025 г. 15:00
Армения назначила военного атташе во Франции
Армения назначила военного атташе во Франции
15 июля 2025 г. 17:49
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
19 июля 2025 г. 17:40
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
18 июля 2025 г. 18:51
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
13 июля 2025 г. 12:11
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
19 июля 2025 г. 18:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi