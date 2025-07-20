При атаках российских БПЛА по Сумам один человек погиб и двое пострадали

Один человек погиб и двое пострадали в результате налетов ударных беспилотников по территории Сумской области.
Как передает Report, об этом сообщил начальник ОГА Олег Григоров в телеграм-канале.
"Вчера вечером россияне атаковали село Свеской общины четырьмя ударными БПЛА. В результате попаданий сгорели жилые дома. Погибла 78-летняя женщина. Также после массированной атаки по Шосткинской общине к медикам обратились двое местных жителей. В госпитализации не нуждались - помощь оказали амбулаторно", - написал Григоров.