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При атаках на деревни в центральной части Мали боевики убили 20 человек

При атаках на деревни в центральной части Мали боевики убили 20 человек По меньшей мере 20 человек погибли в результате нападения вооруженных боевиков на несколько деревень в центральной части Мали.
Другие страны
22 декабря 2024 г. 00:44
При атаках на деревни в центральной части Мали боевики убили 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли в результате нападения вооруженных боевиков на несколько деревень в центральной части Мали.

Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в органах безопасности.

Экстремисты атаковали в районе Бандиагара населенные пункты Бурари, Мадина, Бангель-Тупе-Сингель, Газа, Массасеге и Сонфуну. Бандиты также поджигали жилые сооружения и зернохранилища.

Среди жителей деревень есть много раненых, отмечает AFP. По мнению местных властей, атаки боевиков "нацелены на создание хаоса".

Вооруженный конфликт между властями Мали и группировками экстремистов и сепаратистов начался в 2012 году. С тех пор страна находится в состоянии кризиса, прежде всего в сфере безопасности и социально-экономического развития.

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