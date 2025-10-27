Президент США прибыл в Японию
Другие страны
- 27 октября, 2025
- 12:22
Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в токийском аэропорту "Ханэда".
Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.
Это первый визит Трампа в Японию во время второго президентского срока.
Последний раз он был в Японии в качестве президента в 2019 году на саммите G20. Вечером запланирована аудиенция у императора Нарухито.
Саммит с премьер-министром Японии Санаэ Такаити состоится во вторник.
Последние новости
12:28
В 2025 году в Гяндже более 300 человек прошли обследование на рак молочной железыЗдоровье
12:27
Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен сертификата по программе углеродной аккредитацииИнфраструктура
12:22
Президент США прибыл в ЯпониюДругие страны
12:14
Президент Сербии посетит Узбекистан с официальным визитомВ регионе
12:09
Грузия отказалась от участия в пленарной сессии ПА Евронест в ЕреванеВ регионе
12:02
Кошта: ЕС обеспокоен расширением экспортного контроля КитаемДругие страны
11:59
ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью свыше 1600 гаВнутренняя политика
11:59
Трамп поздравил Милея с победой на выборах - ОБНОВЛЕНОДругие страны
11:57
Фото