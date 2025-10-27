Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Президент США прибыл в Японию

    Президент США прибыл в Японию

    • 27 октября, 2025
    • 12:22
    Президент США прибыл в Японию

    Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в токийском аэропорту "Ханэда".

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

    Это первый визит Трампа в Японию во время второго президентского срока.

    Последний раз он был в Японии в качестве президента в 2019 году на саммите G20. Вечером запланирована аудиенция у императора Нарухито.

    Саммит с премьер-министром Японии Санаэ Такаити состоится во вторник.

