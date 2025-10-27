Президент США прибыл в Японию

Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в токийском аэропорту "Ханэда".

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

Это первый визит Трампа в Японию во время второго президентского срока.

Последний раз он был в Японии в качестве президента в 2019 году на саммите G20. Вечером запланирована аудиенция у императора Нарухито.

Саммит с премьер-министром Японии Санаэ Такаити состоится во вторник.