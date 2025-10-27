Tramp Yaponiyadadır
- 27 oktyabr, 2025
- 12:24
ABŞ Prezidenti Donald Trampın təyyarəsi Tokionun "Haneda" hava limanına eniş edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə NHK televiziya kanalı məlumat yayıb.
Bu, Trampın ikinci prezidentlik müddəti ərzində Yaponiyaya ilk səfəridir.
