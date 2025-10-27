İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Tramp Yaponiyadadır

    Digər ölkələr
    27 oktyabr, 2025
    • 12:24
    Tramp Yaponiyadadır

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın təyyarəsi Tokionun "Haneda" hava limanına eniş edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NHK televiziya kanalı məlumat yayıb.

    Bu, Trampın ikinci prezidentlik müddəti ərzində Yaponiyaya ilk səfəridir.

    Президент США прибыл в Японию

