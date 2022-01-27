Президенты Украины и США проведут телефонный разговор

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден обсудят в четверг вечером по телефону вопросы безопасности, энергетического и оборонного взаимодействия.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден обсудят в четверг вечером по телефону вопросы безопасности, энергетического и оборонного взаимодействия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

"Запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. Можно ожидать, что лидеры затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности, энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы", - отметил он, напомнив, что это будет второй разговор президентов в январе и третий за два месяца.