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Президенты Украины и США проведут телефонный разговор

Президенты Украины и США проведут телефонный разговор Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден обсудят в четверг вечером по телефону вопросы безопасности, энергетического и оборонного взаимодействия.
Другие страны
27 января 2022 г. 20:23
Президенты Украины и США проведут телефонный разговор

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден обсудят в четверг вечером по телефону вопросы безопасности, энергетического и оборонного взаимодействия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

"Запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. Можно ожидать, что лидеры затронут вопросы мирного процесса, безопасности, в частности, энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы", - отметил он, напомнив, что это будет второй разговор президентов в январе и третий за два месяца.

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