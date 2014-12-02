Президенты стран Балтии и Польши обсудят вопросы безопасности

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Вопросы региональной безопасности в контексте обстановки на Украине и совместные проекты в сфере экономики обсудят президенты Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, Латвии Андрис Берзиньш и Литвы Даля Грибаускайте.

Как сообщает Report, ТАСС отмечает, что на ежегодную их встречу, которая пройдет в усадьбе Кыуэ близ Таллина, приглашен президент Польши Бронислав Коморовский.

Одной из тем переговоров будет укрепление сотрудничества в оборонной сфере и активизация военных маневров с участием других союзников по НАТО.

По общему мнению глав государств Балтии, вопрос безопасности их стран неотделим от безопасности Польши, поэтому обсуждение общих вызовов и угроз в данной области будет более действенным в формате "три плюс один". На основе такого принципа, например, осуществляется охрана воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы, которые сами не располагают необходимой военной авиацией. С 2004 года по ротации каждые четыре месяца это делают их партнеры по НАТО. Патрулирование осуществляется с литовской авиабазы Зокняй и эстонской Эмари. Истребители союзников по альянсу в подкрепление патрулированию дислоцированы в польском Мальборке.

Президенты планируют уделить внимание и экономике. Страны Балтии осуществляют или разрабатывают совместные проекты в области энергетики и транспорта. Некоторые из них логическим продолжением включают и Польшу, например, при строительстве международной скоростной железнодорожной магистрали "Рэйл Балтика". Она соединит Хельсинки с Варшавой, между которыми будет проложено железнодорожное полотно европейской ширины, которого в Литве, Латвии и Эстонии пока нет. Проблемным остается проект строительства в Литве странами Балтии Висагинской АЭС. Ранее в нем участвовала и Польша, однако Варшава в 2011 году заявила о выходе из проекта. В Таллине и Риге недовольны проволочками и неопределенностью позиции Вильнюса, который и сам колеблется с этим дорогостоящим начинанием.

С 1 января 2015 года председательство в Совете Евросоюза перейдет к Латвии. На встрече президенты обсудят приоритеты председательства Риги.