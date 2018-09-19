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    Президенты США и Южной Кореи встретятся 24 сентября в Нью-Йорке

    © Al Jazeera

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин планирует встретиться в Нью-Йорке с президентом США Дональдом Трампом 24 сентября.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель южнокорейской президентской администрации журналистам в Сеуле.

    "Встреча лидеров Республики Корея и США состоится 24 сентября", — сказал он.

    Представитель администрации указал, что темой предстоящей встречи Мун Чжэ Ин с Трампом в рамках Генассамблеи ООН станут итоги нынешнего межкорейского саммита в Пхеньяне.

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