Президенты США и Южной Кореи встретятся 24 сентября в Нью-Йорке

© Al Jazeera https://report.az/storage/news/f220538eaeee87c20280cafc6eb9780a/1d5aac43-251f-4760-8bfb-0bba81461d3b_292.jpg

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин планирует встретиться в Нью-Йорке с президентом США Дональдом Трампом 24 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель южнокорейской президентской администрации журналистам в Сеуле.

"Встреча лидеров Республики Корея и США состоится 24 сентября", — сказал он.

Представитель администрации указал, что темой предстоящей встречи Мун Чжэ Ин с Трампом в рамках Генассамблеи ООН станут итоги нынешнего межкорейского саммита в Пхеньяне.