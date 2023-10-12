Президенты США и ОАЭ обсудили последние события на Ближнем Востоке

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом, в ходе которого они обсудили ситуацию в Израиле и Палестине.

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом, в ходе которого они обсудили ситуацию в Израиле и Палестине.

Как передает Report со ссылкой на агентство WAM, президенты говорили о возможности открытия гуманитарных коридоров в зоне палестино-израильского конфликта, а также мерах, направленных на обеспечение защиты гражданского населения. Кроме того, лидеры двух стран подчеркнули необходимость "работы над поиском реального политического решения для достижения мира, стабильности и безопасности в ближневосточном регионе".

По последним данным, в результате столкновений и обстрелов среди палестинцев погибли свыше 1 тыс. человек, более 5,5 тыс. ранены, в Израиле погибли более 1,5 тыс. человек, свыше 4 тыс. получили ранения.