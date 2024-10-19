Президенты США и Бразилии проведут встречу в ноябре

Президент США Джо Байден встретится с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой перед саммитом G20, который состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.

Президент США Джо Байден встретится с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой перед саммитом G20, который состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report об этом пишет Reuters cо ссылкой на источники.

Встреча Байдена с Лулой да Силвой, как ожидается, пройдет 16 или 17 ноября.

Собеседники агентства сообщили, что Белый дом начал подготовку к визиту, но не стали приводить подробностей о том, что будут обсуждать лидеры.

Как пишет Reuters, Байден после саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (15-16 ноября), поедет в Манаус — город на северо-западе Бразилии. Также американский президент может остановиться в Белене.