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Президенты США и Бразилии проведут встречу в ноябре

Президенты США и Бразилии проведут встречу в ноябре Президент США Джо Байден встретится с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой перед саммитом G20, который состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.
Другие страны
19 октября 2024 г. 10:04
Президенты США и Бразилии проведут встречу в ноябре

Президент США Джо Байден встретится с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой перед саммитом G20, который состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report об этом пишет Reuters cо ссылкой на источники.

Встреча Байдена с Лулой да Силвой, как ожидается, пройдет 16 или 17 ноября.

Собеседники агентства сообщили, что Белый дом начал подготовку к визиту, но не стали приводить подробностей о том, что будут обсуждать лидеры.

Как пишет Reuters, Байден после саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (15-16 ноября), поедет в Манаус — город на северо-западе Бразилии. Также американский президент может остановиться в Белене.

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