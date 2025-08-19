Президенты Ирана и Беларуси подпишут в Минске ряд двусторонних документов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 августа проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 августа проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Как сообщает Report со ссылкой на Пул первого, сегодня Пезешкиан прибудет в Минск с официальным визитом.

Встреча Лукашенко и Пезешкиана пройдет во Дворце независимости в узком и расширенном форматах. Затем состоится подписание двусторонних документов, направленных на расширение партнерства двух государств.

Стороны обсудят сотрудничество между Беларусью и Ираном в сферах торговли, инвестиций и промышленной кооперации, реализацию совместных инициатив в области науки, технологий, образования, а также взаимодействие государств в рамках международных организаций, в том числе ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН.

Напомним, что в настоящее время президент Ирана находится с первым официальным визитом в Ереване. Сегодня состоялась встреча между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.