Другие страны
19 августа 2025 г. 11:58
Президенты Ирана и Беларуси подпишут в Минске ряд двусторонних документов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 августа проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Как сообщает Report со ссылкой на Пул первого, сегодня Пезешкиан прибудет в Минск с официальным визитом.

Встреча Лукашенко и Пезешкиана пройдет во Дворце независимости в узком и расширенном форматах. Затем состоится подписание двусторонних документов, направленных на расширение партнерства двух государств.

Стороны обсудят сотрудничество между Беларусью и Ираном в сферах торговли, инвестиций и промышленной кооперации, реализацию совместных инициатив в области науки, технологий, образования, а также взаимодействие государств в рамках международных организаций, в том числе ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН.

Напомним, что в настоящее время президент Ирана находится с первым официальным визитом в Ереване. Сегодня состоялась встреча между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Версия на английском языке Presidents of Iran, Belarus to sign number of bilateral documents in Minsk
Версия на азербайджанском языке İran və Belarus prezidentləri Minskdə bir sıra ikitərəfli sənədlər imzalayacaqlar

