Президенту Южной Кореи запретили выезд из страны

Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю запретили выезд из страны.

Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю запретили выезд из страны.

Как передает Report, об этом сообщает Yonhap.

08.58

Полиция Южной Кореи рассматривает возможность запрета президенту Юн Сок Елю выезжать за пределы страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press , причиной тому стала его попытка ввести военное положение.

Запрет на поездки за границу рассматривается в рамках расследования возможных обвинений в мятеже в связи с кратковременным введением президентом страны военного положения на прошлой неделе.

Как сообщается, главная оппозиционная Демократическая партия назвала введение военного положения Юном "неконституционным, незаконным мятежом и переворотом". Политсила подала жалобы в полицию по меньшей мере на 9 человек, включая президента и бывшего министра обороны.

И хоть глава государства в большинстве случаев пользуется иммунитетом от судебного преследования во время пребывания в должности, но это не распространяется на обвинения в мятеже или государственной измене.

Напомним, 3 декабря президент Кореи Юн Сок Ель ввел военное положение. Причиной стали не военная угроза стране или что-то подобное, а политические мотивы. Однако через шесть часов приказ был отменен.