Президенту Бурунди не дали вернуться в страну

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Представитель правительства Танзании рассказал Би-би-си, что президенту Бурунди Пьер Нкурунзиза не дали вернуться в свою страну, где военные заставят его уйти в отставку.

Президентский самолет, направлявшийся в Бужумбуру, развернулся обратно, поскольку стало известно о перевороте и ему не гарантировали безопасную посадку.

Report отмечает, что об отстранении от власти президента заявил генерал Гоудфройд Нийомбаре, которого глава государства уволил с поста начальника разведки в феврале этого года.

Заявление прозвучало в эфире нескольких радиостанций через несколько часов после того, как Пьер Нкурунзиза отправился в соседнюю Танзанию для переговоров с главами восточноафриканских стран.

Ранее в среду сообщалось о том, что в столице Бурунди городе Бужумбура полицейские открыли огонь по демонстрантам, которые собрались у резиденции Пьера Нкурунзизы.

Участники акции требовали, чтобы президент отказался от намерения баллотироваться на третий срок.