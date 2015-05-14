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    Президенту Бурунди не дали вернуться в страну

    Президентский самолет, направлявшийся в Бужумбуру, развернулся обратно

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Представитель правительства Танзании рассказал Би-би-си, что президенту Бурунди Пьер Нкурунзиза не дали вернуться в свою страну, где военные заставят его уйти в отставку.

    Президентский самолет, направлявшийся в Бужумбуру, развернулся обратно, поскольку стало известно о перевороте и ему не гарантировали безопасную посадку.

    Report отмечает, что об отстранении от власти президента заявил генерал Гоудфройд Нийомбаре, которого глава государства уволил с поста начальника разведки в феврале этого года.

    Заявление прозвучало в эфире нескольких радиостанций через несколько часов после того, как Пьер Нкурунзиза отправился в соседнюю Танзанию для переговоров с главами восточноафриканских стран.

    Ранее в среду сообщалось о том, что в столице Бурунди городе Бужумбура полицейские открыли огонь по демонстрантам, которые собрались у резиденции Пьера Нкурунзизы.

    Участники акции требовали, чтобы президент отказался от намерения баллотироваться на третий срок.

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