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Президенту Бразилии провели трепанацию черепа

Президенту Бразилии провели трепанацию черепа Президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве провели трепанацию черепа, чтобы убрать гематому.
Другие страны
10 декабря 2024 г. 12:21
Президенту Бразилии провели трепанацию черепа

Президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве провели трепанацию черепа, чтобы убрать гематому.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении больницы Сирио-Либанес.

"Операция прошла без осложнений. В настоящее время президент чувствует себя хорошо, находится под наблюдением в палате интенсивной терапии", - сказано в сообщении.

Он поступил в больницу в понедельник вечером на обследование из-за головной боли. Исследование МРТ показало внутричерепное кровоизлияние, возникшее в результате несчастного случая, произошедшего 19 октября. После этого он был переведен из столичного отделения больницы в Сан-Паулу, "где ему сделали трепанацию черепа для дренирования гематомы".

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Версия на азербайджанском языке Braziliya Prezidenti əməliyyat olunub
Версия на английском языке Brazil's Lula undergoes surgery for subdural hematoma

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