Президенту Бразилии провели трепанацию черепа

Президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве провели трепанацию черепа, чтобы убрать гематому.

Президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве провели трепанацию черепа, чтобы убрать гематому.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении больницы Сирио-Либанес.

"Операция прошла без осложнений. В настоящее время президент чувствует себя хорошо, находится под наблюдением в палате интенсивной терапии", - сказано в сообщении.

Он поступил в больницу в понедельник вечером на обследование из-за головной боли. Исследование МРТ показало внутричерепное кровоизлияние, возникшее в результате несчастного случая, произошедшего 19 октября. После этого он был переведен из столичного отделения больницы в Сан-Паулу, "где ему сделали трепанацию черепа для дренирования гематомы".