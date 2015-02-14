​Президенту Аргентины предъявлено обвинение по делу о теракте

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер предъявлены официальные обвинения по делу о теракте 1994 года.

Как передает Report, прокурор Жерардо Поллисита в 61-страничном иске обратился к федеральному суду с просьбой о проведении расследования роли президента в сокрытии фактов по делу о теракте 20-летней давности и ее тайном сговоре с иранскими спецслужбами.

Как пишет газета La Nacion, Поллисита ведет дело федерального прокурора Аргентины Альберто Нисмана, которого нашли мертвым в своей квартире 19 января.

Наряду с главой государства, обвинения предъявлены главе МИД Эктору Тимерману, депутату правящей партии Андресу Ларроку, активисту Луи д'Элиа и лидеру националистической политической организации Квербахо Фернандо Эстече.