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Президентом Венгрии впервые стала женщина

Президентом Венгрии впервые стала женщина Парламент Венгрии избрал новым президентом страны министра по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталин Новак, она стала первой женщиной на этой должности.
Другие страны
10 марта 2022 г. 15:01
Президентом Венгрии впервые стала женщина

Парламент Венгрии избрал новым президентом страны министра по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталин Новак, она стала первой женщиной на этой должности.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, Национальное собрание Венгрии на заседании в четверг выбрало новым президентом страны вице-председателя правящей партии под руководством премьер-министра Виктора Орбана Фидес, министра по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталин Новак.

За нее проголосовало 137 из 199 депутатов.

Соперником 44-летней Новак на выборах был 80-летний кандидат от оппозиционной коалиции экономист Петер Рона.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstanda ilk dəfə qadın prezident seçilib

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