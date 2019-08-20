​Президенты России и Франции обсудили региональные конфликты

Президенты России и Франции, Владимир Путин и Эммануэль Макрон, в ходе встречи в в форте Брегансон обсудили региональные конфликты, в том числе армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, переговоры были насыщенными, конструктивными и доверительными.

"Затрагивались многие региональные конфликты: Балканы, Карабах, достаточно серьёзно говорили по климату, много - про освоение Арктики, в этом французские компании принимают участие. Всё это можно охарактеризовать как очень насыщенный с точки зрения содержания, весьма конструктивный и доверительный диалог", - отметил Песков.

Он добавил, что лидеры "сверили часы" по основным вопросам двусторонней и международной повестки.